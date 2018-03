Le communiqué de la préfecture :

Niveau d’alerte ORANGE pour neige-verlas

APPEL A LA PRUDENCE

Météo France a placé le département de la Charente-Maritime en vigilance ORANGE pour neige-verglas. Entre 1 à 3 cm de neige devraient tomber sur le département au cours de l’après-midi. Météo France prévoit des températures proches de 0° pour cette nuit et des plaques de verglas pourraient localement se former.

En raison de ce phénomène climatique, le préfet de la Charente-Maritime a mis sa cellule opérationnelle en veille active.

Un point a été fait avec les gestionnaires de voiries et des transports scolaires, plusieurs mesures de restriction de circulation ont été prises par le Conseil régional, le Conseil départemental et les communautés d’agglomérations.

Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau en raison de ce phénomène glissant. Le préfet de la Charente-Maritime appelle tous les usagers de la route à la plus grande vigilance, à anticiper leurs déplacements et à adapter leur conduite aux conditions climatiques.

Par ailleurs, afin de faciliter l’accueil des personnes sans abris, la salle climatique de la Mahut à La Rochelle a été ouverte et les maraudes du SAMU-social ont été renforcées.

Consignes à la population :

– Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

– Renseignez-vous sur les conditions de circulation

– Respectez les restrictions de circulation et déviations

– Prévoyez un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée

– Si vous devez installer un groupe électrogène, placez le impérativement à l’extérieur des bâtiments

– N’utilisez jamais des chauffages d’appoint à combustion en continu

– Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et suivez les consignes de sécurité