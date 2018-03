Une intersyndicale de la fonction publique appelle à un large rassemblement le 22 mars prochain, dans le cadre d’une journée d’action nationale et de grève pour la défense du service public, mais aussi le dégel du point d’indice des salaires et la fin des suppressions de postes. 140 manifestations sont prévues en France, dont deux en Charente-Maritime à Saintes et La Rochelle. On écoute Stéphane Coirier, co-secrétaire départemental du syndicat Sud éducation 17 :

Et alors que la gauche appelle de son côté à manifester, les syndicats restent solidaires et bien déterminés à mener leur combat jusqu’au bout. Stéphane Coirier :

Deux manifestations sont donc prévues en Charente-Maritime ce jeudi : à 10h30 place de la gare à La Rochelle et devant le palais de justice de Saintes.