Nouveau week-end meurtrier sur les routes de Charente-Maritime. Un terrible accident a fait trois morts et trois blessés graves hier matin à Saint-Agnant. Peu avant 10h, trois voitures sont entrées en collision sur la D733, entre Rochefort et Royan. D’importants moyens de secours ont été rapidement mis en place pour venir en aide aux huit victimes impliquées. Le bilan est donc très lourd : 3 morts, deux hommes et une femme. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes précises du drame. Plusieurs témoins ont déjà été entendus. D’après les premiers éléments, deux voitures circulaient dans le sens Royan-Rochefort, lorsqu’une troisième roulant dans le sens opposé les a percutées sur cet axe très fréquenté et en ligne droite.