C’est en ce moment la 11e édition de La Boîte en fête. 42 restaurants scolaires de la Nouvelle-Aquitaine participent à cette opération nationale qui met la boîte de conserve à l’honneur. Et la cantine de Breuil-la-Réorte, près de Surgères, est la seule de Charente-Maritime à s’y intéresser. Dès lundi, les élèves de l’école primaire, habitués à manger des produits frais le midi, vont en apprendre davantage sur la boîte de conserve. Un procédé inventé il y a plus de 200 ans par Nicolas Appert. On écoute Vanessa Bon, adjointe technique territorial en charge de l’animation et de la cantine à Breuil-la-Réorte :

Vanessa Bon qui participe également au concours des chefs « Mettez votre créativité culinaire en boîte », qui consiste à préparer deux plats, sucrés et salés, en utilisant des conserves :

Dépôt de candidature avant le 13 avril. Réponse en mai.

L’opération La Boîte en fête sur le thème de l’espace a démarré lundi. Elle se poursuit jusqu’au 13 avril.