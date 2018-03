Le temps des dinosaures, c’est la nouvelle expo à voir absolument à La Rochelle. Rendez-vous au parc des expositions pour découvrir des reproductions de dinosaures de toutes tailles. Ne vous laissez pas impressionner par le T-rex, plus vrai que nature. Une animation unique en France pour toute la famille, avec la projection d’un documentaire sur la disparition des dinosaures, et un quizz pour les enfants qui pourront tenter de décrocher leur diplôme du petit paléontologue. Ouverture jusqu’au 2 avril les mercredis, samedis, dimanches et lundi de Pâques de 14h30 à 18h.

