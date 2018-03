13 maisons médicales ont été ouvertes en Charente-Maritime. 4 sont en cours d’ouverture et 8 sont en projet. Si elles répondent à des besoins urgents face aux déserts médicaux en milieu rural, elles favorisent aussi la coopération entre les professionnels de santé, comme le souligne le docteur Yann Brabant. Il exerce depuis 2013 à la Maison médicale de Pont-l’Abbé-d’Arnoult :

Les maisons médicales, un moyen aussi pour assurer plus facilement la permanence des soins. Yann Brabant :

Les maisons médicales sont une des mesures phares du Plan régional d’accès aux soins lancé en octobre par la Ministre de la santé Agnès Buzyn. Celle de Pont-l’Abbé-d’Arnoult est la plus importante de la région avec six médecins généralistes et 4 maîtres de stage.