Forte mobilisation des retraités et des personnels des Ehpad ce matin en Charente-Maritime. Ils étaient environ 2 300 manifestants dans le département, de source syndicale. Dans le détail, 1 500 à La Rochelle, un millier à Saintes et 800 à Rochefort. Les rétraités sont venus dénoncer la hausse de la CSG et la baisse de leur pouvoir d’achat. Quant aux personnels grévistes des Ehpad venus grossir les rangs, ils ont réclamé plus de moyens. Beaucoup de monde donc pour Guy Silvestri, des retraités CGT de Rochefort :

Même constat à La Rochelle selon Jean-Luc Martin, secrétaire général de l’Union locale des retraités CGT de La Rochelle :

Concernant la mobilisation dans les Ehpad de Charente-Maritime, des actions ont été menées à Marennes, Saintes, au Château-d’Oléron, à Aigrefeuille et à Saint-Jean-d’Angély. Saint-Jean où des opérations de blocage des ronds-points ont été organisées selon la CGT.