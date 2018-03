En raison des travaux qui paralysent le stationnement place du château, et des conditions d’accès difficiles en centre-ville, les commerçants de l’UACIS ont eu l’idée de faire circuler plus facilement leur clientèle, grâce à un mini-bus qui va assurer des rotations toutes les quinze minutes. Cinq arrêts sont prévus : au marché, avenue de Saint-Pierre, aux Marronniers et zone Jean-Philippe Rameau. Le service sera assuré le temps des travaux, uniquement le samedi de 9h à 13h.