Scène ouverte avec Cad de Saint-Porchaire pour la promotion de son concert à Saint-Porchaire le ddimanche 18 mars à 14h.

« Je m’appelle Olivier Wisniewski, j’écris des chansons sous le pseudonyme de C-A-D, (C’est-à-dire). Je suis président de l’association Fête du bruit qui regroupe un collectif de musiciens amateurs. Je suis un passionné de musique depuis l’enfance, mon père m’ayant fait découvrir ce goût de la chanson à textes avec Brel et Brassens notamment et fait découvrir des groupes comme les Beatles, les stones, les Kinks, le Procol Harum ou des artistes comme Léonard Cohen. Je suis un grand fan de Springsteen, de guitaristes comme David Gilmour, Poppa Chubby, Mathieu Cheddid, J’aime et je suis des groupes comme les mauvaises langues (un groupe du nord !) ou Daran. J’aime bien un jeune groupe de rock psyché de bordeaux qui s’appelle MAMA et bien sur les saintais de Lysistrata. »

