Les retraités dans la rue demain. Neuf organisations syndicales appellent à manifester en Charente-Maritime, dans le cadre d’un mouvement national, pour dénoncer la baisse des pensions et la hausse de la CSG. Une augmentation de 25 %, provoquant une baisse sensible du pouvoir d’achat. Et pas que chez les retraités aisés, comme le souligne Jacques Dumerc, secrétaire de l’Union départementale des retraités Force ouvrière 17 :

Jacques Dumerc qui espère une forte mobilisation. Trois rassemblements sont prévus dans le département : à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, place Bassompierre à Saintes et place Colbert à Rochefort.

Et puis la journée de demain sera aussi marquée par un nouveau mouvement de grève dans les Ehpad, les Etablissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes. Après la mobilisation du 30 janvier, une intersyndicale appelle à une nouvelle journée d’action, remettant en cause les propositions de la Ministre de la santé. Ecoutez Patrick Gaudin, secrétaire général de l’Union santé départementale CGT 17 :

Une marche partira de l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle, direction la place de Verdun où le cortège rejoindra la mobilisation des retraités. Deux rassemblements sont prévus à 11h devant l’Ehpad Aquitania de Saintes. Une délégation doit être reçue à la sous-préfecture. Et puis à 14h devant l’Ehpad de Saint-Martin-de-Ré.