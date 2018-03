L’enseigne de distribution alimentaire biologique s’étend dans le département, et ouvre une 7e surface de 280m² à Surgères. Après deux ans de travail et plusieurs mois de formation, les deux co-gérantes Fabienne Drappeau et Anne Naffrichoux ont travaillé d’arrache-pied pour tout mettre en place, et notamment un solide partenariat avec 26 producteurs bios et locaux. Fabienne Drappeau :

Egalement engagées dans une démarche de protection de l’environnement, les deux gérantes prônent le zéro déchet, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Pour ce faire, elles ont achalandé un large rayon vrac de 180 références :

Des céréales, des pâtes, mais aussi des huiles, vins, vinaigres, miels et même des produits ménagers. Les deux gérantes ont embauché deux salariées pour assurer l’accueil et le conseil de la clientèle. Biocoop Surgères ouvre demain à 9h30.