Grève chez les fonctionnaires : six syndicats de Charente-Maritime mobilisés le 22 mars. La CGT, FO, la CFTC, CFE-CGC, FSU et solidaires appellent l’ensemble des agents de la Fonction publique à cesser le travail ce jour-là, dans le cadre de la journée d’action nationale. Les syndicats réclament une revalorisation salariale, l’arrêt des suppressions de postes et l’abrogation du jour de carence. Deux rassemblements sont prévus dans le département : à 10h30 place de la gare à La Rochelle et devant le Palais de justice de Saintes.