La consommation de drogue et d’alcool chez les professionnels de la mer, un problème pris très au sérieux en Pays Marennes-Oléron. La MSA, sécurité sociale agricole, organise demain un débat pour évoquer cette question sensible, qui concerne de plus en plus d’établissements conchylicoles, confrontés à la difficulté de gérer une personne sous addictions pendant le temps de travail. Le phénomène est de plus en plus inquiétant. A tous points de vue, pour les professionnels en cause et leurs collègues. Carole Effenberger :

Et j’ajoute qu’un ostréiculteur viendra témoigner de sa situation. Le rendez-vous est donné à 17h à la Maison des initiatives de Marennes. C’est gratuit.