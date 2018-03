Week-end meurtrier en Charente-Maritime. Trois personnes ont perdu la vie sur les routes de notre département.

Tout d’abord, samedi matin à Paillé, un automobiliste de 34 ans est décédé à la suite d’une sortie de route. Cela s’est passé vers 5h du matin, route de Compostelle. Quelques minutes plus tard, à Muron, quatre voitures sont entrées en collision sur la RD911. Bilan : un mort, un homme de 36 ans. Et une femme de 60 ans grièvement blessée. Et puis, hier après-midi à La Tremblade, un motard de 26 ans a été tué, après une collision avec une voiture sur la D25. Sa passagère de 28 ans est grièvement blessée.