Une opération soutenue en Charente-Maritime par l’ACDN de Saintes, c’est l’Action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Cette dernière qui a organisé un sondage dernièrement, montrant que 74% de la population se dit favorable à un monde sans arme nucléaire. Pour Jean-Marie Matagne, le président, cette question est plus que jamais d’actualité :

Selon l’ACDN, toutes les régions sont en danger aujourd’hui, y compris la nôtre comme le rappelle Jean-Marie Matagne :

Vendredi prochain, l’ACDN et l’association Défi énergie 17 proposeront une exposition à la salle Saintonge de Saintes, suivie de la projection du documentaire « Bons baisers de Mururoa » et d’une soirée-débat sur l’armement et l’énergie nucléaires. La France insoumise organisera en même temps une votation citoyenne : « pour ou contre la sortie du nucléaire ». Rendez-vous dès 14h. Entrée libre.