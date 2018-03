C’est ce qu’est venu annoncer hier le PDG du groupe Valvital Bernard Riac, qui porte le projet. Un projet qui verra le jour sur le site de la friche militaire de l’ancienne caserne Voyer en plein centre-ville. L’investissement s’élève à 15 millions d’euros, et devrait générer 50 emplois directs. Une bouffée d’oxygène pour la Ville et le territoire, économiquement sinistrés, notamment depuis la fermeture des Comptoirs du biscuit (anciennement Brossard). On écoute la maire Françoise Mesnard :

L’un des principaux atouts du site, et un atout essentiel, c’est sa source avec un débit de 50m3 par heure et une eau à 40°. Avec un objectif annuel de 5 000 curistes, le centre thermal sera spécialisé en rhumatologie et bien-être, et disposera d’une résidence hôtelière de 50 appartements. De quoi favoriser le développement économique de la cité. Françoise Mesnard :

Le Conseil municipal devra se prononcer sur la vente du terrain le 29 mars prochain. Une expérimentation aura lieu en janvier 2019 avec 150 curistes volontaires.