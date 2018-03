La température va grimper ce week-end à La Rochelle. Le Salon de l’érotisme revient comme chaque année, et ça va encore être chaud, selon les organisateurs qui promettent d’en mettre plein la vue, avec des spectacles « du plus glamour au plus X ». Rendez-vous au parc des expositions. Demain de 14h à 1h. Et dimanche de 14h à 20h. C’est interdit aux moins de 16 ans. 20 euros l’entrée.