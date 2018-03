A l’appel de neuf organisations syndicales, ils vont manifester dans le cadre d’une journée d’action nationale pour réclamer plus de pouvoir d’achat et dire « Non » à la hausse de la CSG et à la baisse des pensions. Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime. A 10h30 place de Verdun à la Rochelle, place Bassompierre à Saintes et place Colbert à Rochefort.