Pendant deux jours, tous les bénévoles des 26 centres de Charente-Maritime vont se relayer à la sortie des caisses de 139 supermarchés du département pour recueillir les dons en denrées alimentaires et produits d’hygiène. De quoi permettre à l’association fondée par Coluche de poursuivre son action en faveur des plus démunis. Carole Effenberger :

Et concernant la collecte, les Restos du cœur recherchent prioritairement des conserves, du sucre, café, thé et chocolat, des desserts, de la nourriture pour bébés et des produits d’hygiène.