C’est demain la Journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, Osez le féminisme 17 se mobilise. L’association organise une grande déambulation dans les rues de La Rochelle pour combattre les idées sexistes et les violences faites aux femmes, mais aussi les inégalités qui persistent entre les deux sexes. Cette année, la mobilisation prendra une dimension particulière, après l’affaire Weinstein et les nombreuses révélations qui ont suivi, favorisant la libération de la parole des femmes. On écoute Sophie Burlier, porte-parole d’Osez le féminisme 17 :

La manifestation partira de la place de Verdun à 16h, direction la Grosse horloge à 17h30 et la rue Saint-Nicolas à 19h. Les passants seront invités à tourner la grande roue des inégalités femmes/hommes et à rebaptiser quelques noms rues avec des noms de femmes célèbres.