C’est un livre qui fait beaucoup parler en ce moment. Celui de l’agriculteur bio et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine Benoît Biteau. Avec « Paysan résistant ! », qui vient d’être publié aux éditions Fayard, l’auteur militant raconte comment il a tourné le dos à une agriculture intensive pour un modèle plus vertueux et plus respectueux de l’environnement. Un concept basé sur l’autonomie et le libre arbitre qui séduit de plus en plus d’exploitants. Benoît Biteau :

Une autonomie de décision qui a permis à Benoît Biteau de redresser l’exploitation familiale, située à Sablonceaux, en se tournant vers des races rustiques et en replantant des arbres à partir de semences anciennes. « Paysan résistant ! » est disponible en librairie depuis le 18 février.