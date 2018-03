Alors qu’une commission d’enquête est en cours et se termine le 16 mars, plusieurs associations d’opposants aux réserves d’eau pour l’irrigation agricole organisent à partir d’aujourd’hui une série de trois réunions publiques pour en discuter. Nature environnement 17, SOS rivières, la Fédération départementale de pêche, l’APIEEE et enfin le collectif Bassines non merci qui a rassemblé 2 000 personnes dimanche à Mauzé-sur-le-Mignon. Rendez-vous ce soir à 20h à Aulnay, jeudi à 20h à Tonnay-Boutonne et le 14 mars à Saint-Jean-d’Angély.