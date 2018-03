Le périmètre de la première étape des travaux a été délimité. Entre l’Office national des aînés et le pont-levis. L’objectif est de réaliser en premier lieu le chemin piétonnier vers la bibliothèque, dont le temps de séchage sera long : un mois. Ensuite, il sera question de concevoir le chemin qui mène au pont-levis. Là encore avec un temps de séchage d’un mois. Et entre-temps, l’aménagement des nouveaux parkings. Deux mois et demi de travaux sont prévus, durant lesquels le stationnement sera perturbé. De quoi impacter fortement l’activité commerciale du centre-ville, comme le remarque le président de l’Union des commerçants de Surgères Alexandre Lachaumette :

La 3e phase qui est prévue en 2019, le long de l’avenue Saint-Pierre. A noter que l’Union des commerçants va mettre en place un système de navette en mini-bus gratuit tous les samedis matins, entre l’espace Georges-Pomidou et le centre-ville, partir du samedi 17 mars. Le temps de la réalisationd es travaux.