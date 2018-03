Souvenez-vous, le mois dernier nous vous parlions de ce sans-abri de 55 ans qui vit dans une voiture sur un parking de Genouillé, avec ses douze chats et chien. Son appel à l’aide pour se loger avait été largement relayé dans les médias locaux. Et grâce à un élan de solidarité, il avait réussi à récupérer une caravane, et un propriétaire de Vandré avait accepté de lui prêter un terrain. Mais il a dû y renoncer, sur ordre de la mairie et de la gendarmerie, sans explication. Retour à la case départ donc aujourd’hui pour André Robache qui est reparti s’installer à Genouillé. Seulement, il est de nouveau sommé de quitter les lieux. On l’écoute :

Et pour aider André Robache, vous pouvez le joindre au 06 41 06 41 21.