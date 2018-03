Le coup d’envoi aujourd’hui d’un vaste chantier à Surgères. Celui de la transformation des parkings qui ceinturent les remparts du château. Les travaux s’inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation du cœur historique de la cité. Un chantier qui ne sera pas sans conséquence sur la circulation et surtout le stationnement. Catherine Desprez, la maire de Surgères :

2 mois et demi de travaux sont prévus. Des délais assez courts, comme l’an dernier pour la rénovation de l’avenue de la Libération. Une performance pour le groupe Eiffage, maître d’œuvre. Et une exigence pour la mairie afin de ne pas trop perturber l’activité commerciale :

Une fois les travaux achevés, les parkings du château auront une nouvelle physionomie, avec vue sur les remparts et tout autour une partie enherbée avec un chemin piétonnier. La zone prioritaire aux piétons sera mieux identifiée. Et trois zones de parking seront aménagées. Coût de l’opération : 510 000 euros. La 3e et dernière phase du chantier est prévue pour 2019.