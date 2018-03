Scène ouverte avec « La Troupe du Pavé » de Charron pour la promotion de la pièce de théâtre « Le monologue du vagin », en représentation au Castel Park de Surgères le vendredi 9 mars à 21h.

La Troupe du Pavé présente : Les Monologues du Vagin de Eve Ensler, mise en scène : Florence Absolu depuis le mois de Février et jusqu’a fin mars Mars 2018 dans la région Rochelaise. Sur scène, une douzaine de femmes de toute la région, bénévoles, engagées et citoyennes, font découvrir cette pièce écrite pour défendre la cause des femmes dans le monde avec toujours le même objectif faire voir, entendre et vivre la féminité, toute la féminité. Avec ses exubérances, ses mystères, ses bonheurs, ses douleurs, ses révoltes. Une pièce engagée qui porte haut la parole et le droit des femmes et dont chacun ressortira avec un sentiment mêlé de plaisir et de gravité.

Les recettes du spectacle financeront des actions locales de prévention et de sensibilisation du CIDFF17 pour lutter contre les violences faites aux femmes. L’occasion pour femmes et hommes de tout milieu de soutenir la cause féminine tout en vivant une soirée haute en émotions !

https://www.facebook.com/La-Troupe-du-Pav%C3%A9-joue-les-Monologues-du-Vagin-2052897144986441/