Ça s’appelle Cours’son nature et c’est une première. C’est le défi relevé par le club d’athlétisme de l’Aunis. Triple objectif, le sport bien-sûr, la mise en valeur la diversité des paysages de Courçon, mais aussi et surtout la sensibilisation des participants et partenaires au concept éco-responsable. On écoute Cécile Poiroux, la présidente du club :

500 coureurs sont attendus. L’évènement se déclinera en deux courses enfants avant la course adulte : 1 km pour les 7-11 ans et 2 km pour les 12-15 ans. Départ de la mairie à 9h. Puis les 10 km avec les adultes à 10h30.