Le collectif citoyen « Bassines, non merci » appelle à un grand rassemblement ce dimanche à Mauzé-sur-le-Mignon, entre Niort et Surgères, pour dénoncer la multiplication des projets sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes. 19 ont été autorisés sur le bassin de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin, dont deux en Charente-Maritime à Saint-Félix et La Grève-sur-Mignon. Un recours a d’ores et déjà été déposé en justice. Mais l’opposition se passe aussi sur le terrain. Et les motivations sont claires pour Jean-Jacques Guillet, ancien maire d’Amuré et membre du collectif :

Les 19 projets picto-charentais représentent un total de plus de 9 millions de mètres cubes d’eau, pour un coût estimé à 60 millions d’euros, financés à grands renforts de fonds publics. Des fonds qui ne serviront qu’à une minorité d’irrigants selon Jean-Jacques Guillet :

24 projets de réserves sont également en cours sur le bassin de la Boutonne. Ils font actuellement l’objet d’une enquête publique jusqu’au 16 mars. Pour en parler, des associations d’opposants proposent trois réunions publiques. La première est prévue mardi à 20h à la salle municipale d’Aulnay.

Quant à la manifestation prévue ce dimanche à Mauzé, le rendez-vous est donné dès 10h. Une grande marche partira du champ-de-foire à 14h30.