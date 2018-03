Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité et auteur du livre « Ma mort m’appartient ! », participera ce soir à 19h à une réunion publique, en présence du député Olivier Falorni. C’est à la salle de l’Arsenal. L’occasion de rouvrir le débat sur la question sensible de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et de l’accès universel aux soins palliatifs. Pour Jean-luc Romero, la conjoncture actuelle semble plutôt favorable à l’élaboration d’une nouvelle loi tant attendue :

fin de vie 2