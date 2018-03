L’école d’Archiac pourrait en effet perdre un poste d’enseignant à la rentrée prochaine. En cause : la baisse des effectifs depuis deux ans. L’établissement est passé de 130 à 110 élèves. En cas de fermeture, l’accueil des enfants dès l’âge de 2 ans et demi en très petite section ne serait alors plus assuré. Les élus du conseil municipal viennent d’adopter à l’unanimité une motion en faveur du maintien des dix classes des deux écoles maternelles publiques de la ville.