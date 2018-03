Les communiqués de la préfecture :

VIGILANCE ORANGE POUR UN PHÉNOMÈNE

VAGUES SUBMERSION SUR LE LITTORAL

Une alerte météorologique de niveau orange est annoncée par Météo-France à compter de ce jeudi 1er mars à 16 heures pour un phénomène de vagues submersion sur le littoral de la Charente-Maritime.

Météo France appelle à une vigilance toute particulière dans la mesure où un vent de secteur Sud-Ouest à Ouest génère de fortes vagues provoquant une surélévation du niveau de la mer, avec un coefficient de 106 pour la marée de vendredi 2 mars à 5h02.

Ce phénomène risque d’engendrer, surtout au moment de la pleine mer de demain entre 3 heures et 7 heures, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral.

Rappel aux usagers des conseils de comportements

* Consignes générales :

– Evitez de vous promener ou de circuler en bord de mer et d’estuaire. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation en écoutant les informations.

– Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.

* Habitants du bord de mer :

– Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer.

– Protégez vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues.

– Surveillez la montée des eaux.

* Plaisanciers et professionnels de la mer:

– Ne prenez pas la mer. Si vous devez sortir, portez vos équipements de sécurité (gilets,..).

– Ne pratiquez pas de sport nautique.

– Avant l’épisode météorologique, vérifiez l’amarrage de votre navire et l’arrimage du matériel à bord, et ne restez pas à bord.

* Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

– Ne vous mettez pas à l’eau, ne vous baignez pas.

– Ne pratiquez pas d’activité nautique de loisirs.

– Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau même d’un point surélevé (plage, falaise).

– Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).

Plus d’informations sur les sites de Météo France : http://vigilance.meteofrance.com/index.html

VIGILANCE ORANGE POUR UN PHÉNOMÈNE DE CRUE SUR

L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE

Le service de prévision des crues (SPC) a émis un avis de vigilance de niveau orange pour un phénomène de crue concernant l’estuaire de la Gironde à compter de ce jour, jeudi 1er mars 2018.

La conjonction des forts coefficients de marée (jusqu’à 110 samedi 3 mars) et le passage d’une dépression (surcote importante) va engendrer des débordements lors des pleines mers qui se poursuivront jusqu’au lundi 5 mars.

La préfecture de la Charente-Maritime appelle à la vigilance et au respect des consignes de sécurité :

– évitez toute promenade à pied aux abords de la Gironde ;

– Ne vous engagez pas sur les chaussées inondées et respectez la signalisation routière ;

– Evitez de vous rendre dans les mares de tonne pour chasser ;

– Protégez les biens susceptibles d’être inondés ou emportés.

Les services de l’État sont en vigilance renforcée dans le secteur de l’estuaire de la Gironde.

Pour suivre l’évolution de la situation, consultez le site internet vigilance crues : www.vigicrues.gouv.fr