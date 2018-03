La vigilance orange à la neige et au verglas a été levée ce matin en Charente-Maritime. Météo France annonce une nette amélioration du temps, mais les conditions de circulation risquent d’être difficiles encore par endroits. Depuis hier soir, les pompiers ont traité 364 appels qui ont conduit à 75 interventions dont 29 pour des accidents de la circulation nécessitant l’évacuation de 12 blessés légers sur les centres hospitaliers du département. Parallèlement 14 personnes « naufragées de la route » ont été prises en charge par les mairies les plus proches. Au plus fort de l’événement, 70 sapeurs-pompiers ont été engagés sur le terrain. Vers 19h30 notamment, un carambolage s’est produit à Port-d’Envaux. 8 véhicules impliqués dont 3 poids-lourds.

La neige est certes en train de fondre, mais la chaussée reste glissante. Des opérations de salage ont été menées par les services du Département à plusieurs reprises sur le réseau principal. Toutefois, les conditions de circulation restent délicates, principalement au nord de la Charente-Maritime.

Des actions de salage ont eu lieu cette nuit sur l’ensemble du Département et se poursuivent ce matin, notamment sur:

– La RD137 La Rochelle-Rochefort ainsi que de Marans à Usseau(la RN11),

– La RD733 Rochefort-Cadeuil,

– La RD911 Mauzé-Rochefort,

– La RD735 dont le pont de Ré

– La RD939 Aytré-Surgères

– La RD937c Fouras

– Les RD9 et RD10 Charron-Dompierre/mer-Villedoux-Marsilly-Puilboreau

– La RD732 Pons-Cozes

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à circuler sur l’autoroute A10 entre le péage du Futuroscope et Virsac en Gironde, et inversement.

Concernant les transports scolaires, ils sont maintenus en Charente-Maritime. Mais des retards seront possibles localement, prévient la Région Nouvelle-Aquitaine.

A Royan, le réseau de transport en commun Cara’bus ne fonctionnera pas avant 9h, avant une reprise progressive du trafic en fonction de l’état des routes.

Même chose à La Rochelle où le trafic des bus reste perturbé en ce début de matinée. De fortes perturbations sont à prévoir sur les lignes scolaires de deuxième et troisième couronne. Les lignes régulières du centre circulent avec un retard compris entre 10 et 40 minutes.