Le paquet de cigarettes augmente d’un euro et passe à 8 euros. Un préalable avant un passage à 10 euros d’ici à 2020. Le Ministère de la santé espère ainsi faire reculer le nombre de fumeurs, car chaque année le tabac tue 73 000 personnes et coûte 20 milliards d’euros à la Sécurité sociale. Mais la mesure fait tousser les buralistes, de plus en plus inquiets pour leur profession. C’est ce que nous dit Jacky Revillé, le président de la Chambre syndicale des buralistes de la Charente-Maritime :

Une situation qui va continuer de se dégrader selon Jacky Revillé. La Charente-Maritime compte 314 buralistes aujourd’hui, contre 434 il y a 18 ans.