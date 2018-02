Face à une diminution constante des dotations de l’Etat, les caisses de la CdC se vident. Et les capacités d’auto-financement se réduisent. Toutefois, les moyens sont mis en œuvre pour maintenir les grands projets d’investissement, comme la création d’un local jeunes à Marennes dont les travaux vont débuter le mois prochain pour une ouverture en fin d’année. Un constat qui amène le président Mickaël Vallet à réfléchir à une plus forte mutualisation encore. On l’écoute :

Le budget de la CdC du Bassin de Marennes sera présenté cet après-midi aux élus, avant son vote le mois prochain. Une légère hausse des taux d’imposition est prévue, à laquelle s’ajoute la taxe Gemapi sur la gestion des zones humides qui est de 12 euros par foyer.