Demain matin, Corinne Elsass, qui habite à Ardillères, près d’Aigrefeuille, partira de Rochefort pour rallier la capitale à pied. Suite à une décision de justice, cette mère de famille n’a pratiquement plus de contact avec ses deux fils 20 et 13 ans, qui vivent chez leur père en Allemagne. Une situation qui dure depuis deux ans. On l’écoute :

Corinne Elsass a créé une page Facebook #Mamanestdebout pour dénoncer le désenfantement, qui rassemble aujourd’hui plusieurs centaines de femmes en France. Cette enseignante de 50 ans se fait aujourd’hui porte-parole d’un combat qu’elle va mener jusqu’au bout :

Corinne Elsass a également écrit au président Emmanuel Macron. Elle manifestera le 30 mars devant le Ministère de la justice, concluant une marche d’un mois. Départ ce mercredi à 11h de la place Colbert à Rochefort. 30 étapes sont prévues jusqu’à Paris.