La préfecture de la Charente-Maritime rappelle les dangers de ce gaz inodore et quasiment indétectable, responsable chaque année d’une centaine de décès en France. Mais des gestes simples permettent de réduire le nombre d’accidents, Carole Effenberger :

En cas de maux de tête, de fatigue et de nausées, les principaux symptômes d’une intoxication, il faut aérer et évacuer les lieux, arrêter les appareils de chauffage et contacter les secours en appelant le 15, le 18 ou le 112.