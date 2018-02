A Tonnay-Charente, les inscriptions sont ouvertes pour l’Edition 2018. Le CAP centre social renouvelle l’opération qui a connu un grand succès pour sa première l’an dernier, lors de l’évènement « Tonnay fête sa Charente ». Pour participer, chaque équipe doit être composée de quatre personnes costumées, qui navigueront sur un radeau de leur conception, fait à partir de matériaux de récupération. Et sans moteur ni système de propulsion. Les règles ne changent pas, mais quelques ajustements seront opérés. On écoute François Garcia le coordinateur du secteur enfance et jeunesse :

Tonnay fête sa Charente, ce sera les 14 et 15 juillet prochains. Et déjà trois embarcations sont inscrites. Il faut contacter le 05 46 88 74 12.