Le préfet a pris une série de mesures hier pour limiter cet épisode de pollution aux particules fines, renforcé par des températures très basses. Ainsi, la vitesse est abaissée de 20km/h sur les routes à 90 et les portions d’autoroute à 110. L’utilisation de cheminées à foyer ouvert en chauffage d’appoint est interdite, ainsi que le brûlage des déchets verts. Ces mesures seront effectives jusqu’à nouvel ordre. Pendant cette période, il est conseillé d’éviter les activités physiques et sportives intenses et d’éviter les déplacements sur les grands axes pour les populations vulnérables et sensibles.