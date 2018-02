Les recherches ont été suspendues hier. D’importants moyens nautiques et aériens ont de nouveau été déployés pour tenter de retrouver cet homme de 34 ans, victime d’un naufrage mardi après-midi. Tout comme le patron du Black pearl qui allait fêter ses 29 ans aujourd’hui. Son corps sans vie a été récupéré en mer dans la soirée de mardi peu après 18h. Au port de la Cotinière où était immatriculé le chalutier, la profession est sous le choc. Personne ne comprend ce qui s’est passé. Une enquête a été ouverte pour identifier les causes du naufrage du bateau dont il ne reste plus rien.