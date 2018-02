La CGT appelle à deux journées d’action. La première est régionale. Elle aura lieu mardi prochain à Bordeaux. La seconde est nationale, et prévue le 22 mars à Paris. Alors que le PDG de la compagnie ferroviaire Guillaume Pepy minimise le risque de grève, le syndicat est bien déterminé à dénoncer la remise en cause du statut des cheminots, préconisé par le rapport Spinetta. On écoute Franck Chauvin, secrétaire général CGT des cheminots de Saintes :

La CGT demande au gouvernement et à la SNCF de prendre ses responsabilités. Le syndicat réclame également plus de personnel. Mais visiblement, la tendance est plutôt inverse à Saintes où 200 emplois sont toujours menacés au Technicentre. Franck Chauvin :