Hier après-midi, ils ont été victimes d’un naufrage, alors que leur bateau se trouvait à la pointe de grave. A ce moment-là, le chalutier Black pearl naviguait entre le sud de Royan et l’estuaire de la Gironde. La balise de détresse a été déclenchée. D’importants moyens de recherche ont été déployés pour retrouver les deux hommes : deux hélicoptères, un avion de la Marine nationale, des canots de la SNSM et des bateaux de pêche présents dans le secteur. Un radeau de survie a été retrouvé autour de nombreux débris en surface. A la dérive, il était vide de tout occupant. Un corps a été repêché peu après 18h. L’autre marin est toujours porté disparu. Suspendues à cause de la nuit et des mauvaises conditions météos, les recherches doivent reprendre ce matin.