Pensionnaires de l’Asinerie du Baudet du Poitou à Dampierre-sur-Boutonne, elles porteront les couleurs du Département à Paris, du 24 février au 4 mars. Dignes représentantes de la race, Reinette et Venus de Fleury, qui étaient déjà présentes au salon l’an dernier, concourent pour les épreuves sportives de traction et d’attelage. Et une petite nouvelle prénommée Victoire de Clouère participera à un trophée monté. Elles ont achevé leur entraînement ce matin. On écoute Rebecca Montigny, la responsable de l’Asinerie :

Les trois mules prendront la route jeudi à 15h, direction la capitale. En compagnie de tous les animaux sélectionnés par l’Association nationale des races mulassières du Poitou pour le salon.