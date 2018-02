L’ouverture demain d’une nouvelle animalerie à Rochefort. La 4e pour cette ville de 25 000 habitants. Maxi zoo s’implante dans la zone des Quatr’ânes, rue Villeneuve-Montigny, sur une surface de 518m². C’est le 124e magasin de l’enseigne qui est n°1 en Europe et qui tend à se développer sur le territoire national, à raison de 60 ouvertures par an. Tout le concept de Maxi zoo repose sur le bien-être des animaux et l’accueil des compagnons à quatre pattes, comme l’explique Clémence Gennesson, manager du magasin de Rochefort :

A seulement 25 ans, Clémence dirige le magasin rochefortais, entourée d’une équipe de trois vendeuses. Toutes ont bénéficié d’une formation de plus d’un mois en interne et d’une immersion en magasin. Une étape indispensable pour la jeune femme qui travaillait auparavant dans une enseigne de décoration bien connue. On l’écoute :

Maxi zoo ouvre donc demain, avec petit-déjeuner et des cadeaux pour les 500 premiers clients.