Le prêtre des loubards viendra parler de la jeunesse et de son association qu’il a fondé dans les années 70 en Provence pour aider les jeunes délinquants à se réinsérer. Un retour aux sources pour Guy Gilbert natif de Rochefort, qui animera à 18h30 une conférence en l’église Sainte Jeanne d’Arc à Fétilly. Ouverte à tous, mais plus particulièrement aux collégiens et lycéens. Le lendemain matin à 10h30, il présidera la messe dominicale en l’église Notre-Dame.