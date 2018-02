Une nouvelle commune déclarée en carence en Charente-Maritime. Faute d’un nombre suffisant de logements sociaux, La Tremblade vient de perdre son droit de préemption. Elle devra en outre verser plus de 200 000 euros de pénalités cette année pour non respect de la loi SRU dite de Solidarité et de renouvellement urbain. Une forme d’injustice pour sa maire Laurence Osta-Amigo :

Un objectif surréaliste pour Laurence Osta-Amigo, puisque la commune ne dispose à ce jour que de 182 logements sociaux. Désormais, c’est l’Etablissement public foncier qui sera chargé par l’Etat de créer de nouveaux logements sociaux. La maire espère une bonne coordination avec la municipalité :

Une réunion est prévue fin février avec l’ensemble des communes de la Communauté d’agglomération Royan atlantique carencées que sont Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-sur-Mer, Saint-Georges-de-Didonne et Saujon.