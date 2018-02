Cette nouvelle structure va rassembler prochainement toutes les associations, opposées au développement de l’éolien industriel en Charente-Maritime. Elles sont plus d’une vingtaine dans le département, et leur nombre a grimpé en flèche l’an dernier à la faveur de la multiplication des projets d’implantation. 300 éoliennes sont déjà installées, en cours ou à l’étude sur le territoire. L’idée du collectif Stop éolien 17 est bien de combattre plus efficacement encore tous ces projets. Ecoutez Michel Broncard, vice-président de la Fédération environnement durable :

L’objectif sera à la fois de faire pression sur l’Etat pour faire barrage à tous ces projets, et de dénoncer l’attitude des promoteurs :

Les statuts de ce nouveau collectif Stop éolien 17 seront prochainement déposés. Les anti-éolien comptent bien désormais tout faire pour se faire entendre. Michel Broncard :

Une rencontre du futur collectif Stop éolien 17 avec le secrétaire général de la préfecture devait avoir lieu ce lundi. Mais elle a été reportée en mars.