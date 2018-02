Le bilan de la sécurité intérieure en 2017 en Charente-Maritime. Il a été dévoilé ce lundi par les autorités judiciaires et de l’Etat. Globalement, la délinquance est stable. Mais une vigilance particulière doit être portée sur les cambriolages en hausse, ainsi que les trafics de stupéfiants. Côté sécurité routière, le nombre de tués sur nos routes est en forte baisse, mais le nombre d’accidents et de blessés est en hausse.

D’après le bilan établi par les autorités, les atteintes aux biens sont en légère hausse de 2,32% et s’établissent à 19 773 infractions constatées, soit une augmentation de 449 faits. Une vigilance particulière doit être portée aux cambriolages, qui, après une stagnation en 2016, repartent à la hausse : +9,45 % en 2017, principalement en zone gendarmerie. Les vols sans violence progressent de 2,63 %. A noter que les vols de véhicules sont en nette baisse -11,78%. Quant aux vols avec violence, ils se stabilisent après une baisse sensible en 2016. Pour l’ensemble de ces faits, le taux d’élucidation augmente de 6,35 %.

Concernant les atteintes aux personnes, après une baisse marquée en 2016 de 4 points, les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en légère augmentation de 250 faits, mais sans retrouver le niveau de 2015. Les violences physiques crapuleuses sont en hausse de 9,23%. Les violences physiques non crapuleuses, qui s’exercent fréquemment dans le cercle des connaissances ou le cercle familial, connaissent également une augmentation +6,78 %, soit 144 faits en plus. Les violences sexuelles enregistrent une augmentation de 15,49 %, ce qui correspond à 55 faits constatés supplémentaires. Le taux d’élucidation reste élevé puisque 71% de ces faits sont élucidés. Ce taux dépasse les 80 % s’agissant des violences sexuelles. En matière de stupéfiants, l’activité a été soutenue, avec des trafics en hausse de 20 %.

Enfin, à propos de la sécurité routière, 40 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Charente-Maritime au cours de l’année 2017, contre 59 en 2016. Il s’agit du meilleur chiffre enregistré pour la Charente-Maritime. Mais le nombre d’accidents est en hausse de 14% : 714 accidents en 2017, contre 626 en 2016. 903 personnes ont été blessées.

Et l’an dernier, près de 54 000 infractions au code de la route ont été relevées et 157 000 dépistages d’alcool ou de stupéfiants ont été réalisés, permettant de relever 4 000 infractions.