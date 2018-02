La Mairie vient de lancer un appel à projet pour la mise en place d’un tel établissement sur les quais Libération, avec terrasse et éventuellement de l’hébergement. L’équipement est l’un des pivots du projet de revitalisation du centre-ville. Les investisseurs pourront profiter de la bienveillance de la municipalité. On écoute Sébastien Bourbigot, premier adjoint au maire :

Grandes enseignes ou indépendants, l’élu affirme que chaque projet est bienvenu et sera étudié, à partir du moment où seront pris en compte la nature des bâtiments et l’histoire des quais. La date limite de réponse est fixée au 15 mai 2018. Des visites du bâtiment situé aux 10 et 11 quais Libération sont prévues en mars.

A noter que le projet de revitalisation des quais ne s’arrête pas là. Sébastien Bourbigot :

De grands changements à venir donc pour le centre-ville de Tonnay-Charente.