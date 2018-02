Le Collectif Bassines non merci appelle à un rassemblement régional le 4 mars à Mauzé-sur-le-Mignon, entre Surgères et Niort. Il entend dénoncer la multiplication des projets de réserves de substitution sur le territoire. On écoute Joëlle Lallemand, présidente de l’Apieee, association de protection de l’eau, qui fait partie de ce collectif :

Ce rassemblement du 4 mars à Mauzé fait suite à une première mobilisation qui a eu lieu le 11 novembre dernier à Amuré, toujours dans les Deux-Sèvres. Elle avait rassemblé 1 500 personnes. Le collectif Bassines non merci espère amplifier le mouvement. Ce qui devrait être le cas selon Joëlle Lallemand qui parle d’une forte résistance :

A noter qu’un recours en justice a été déposé pour demander l’annulation de l’arrêté inter-départemental autorisant la création de 19 bassines en Poitou-Charentes, dont deux en Charente-Maritime à Saint-Félix et La Grève-sur-Mignon. Le collectif inter-associatif qui en est à l’initiative a reçu le soutien du parti Europe écologie Les Verts qui réclame une stratégie territoriale de la ressource en eau.