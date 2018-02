C’est l’initiative portée pour la quatrième année consécutive par le Pays Marennes-Oléron et ses partenaires québécois. Cinq postes sont proposés cet été en restauration, tourisme, ou encore en entretien des espaces verts. Il faut être âgé de 18 à 30 ans, habiter le territoire et être disponible du 25 juin au 18 août. Les frais de transport et le soutien administratif sont offerts. Rémunération assurée, avec logement sur place. Le loyer étant à la charge du salarié. Une condition cependant : avoir un passeport valide et surtout être motivé. On écoute Sylvaine Coutant, chargée de mission francophonie au Pays Marennes-Oléron :

En retour, le Pays Marennes-Oléron proposera également des postes à de jeunes Canadiens, notamment à la Mairie, au Novotel, ou encore à la cave viticole d’Oleron. Des entreprises ravies d’une telle opportunité selon Sylvaine Coutant :

Toute candidature est à envoyer avant le 15 février au Pays Marennes-Oléron, rue Dubois-Meynardie à Marennes.